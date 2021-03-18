اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 06:36 م
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حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: الرئيس كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

الخميس، 18 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: الرئيس كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد – أسامة عبد الحميد

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حصاد الوزارات

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الصحة

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التضامن

الكهرباء

العمالة غير المنتظمة

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