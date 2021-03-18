حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: الرئيس كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.



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نتائج امتحانات الترم الأول .. عقد اختبار تكميلى لمن أخفق بالشهادة الإعدادية



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التعليم تؤكد تسلم كل طالب "شيت" بدرجات الاختبارات المجمعة.. وإتاحة التظلمات



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