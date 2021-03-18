القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظات لوضع خطة لرعايتهم

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 12 ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، قائلا : مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

ولفتت الوزارة إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومى للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.

وكشف مدير المديرية السيد السنجابى، عن حصر واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 1500 عامل، ومن المقرر أن ينتهى الحصر بإحدى الشركات بالمحافظة اليوم تمهيدا للانتقال إلي شركات أخرى داخل المحافظة، فضلاً عن عقد ندوات توعية للعاملين بالشركات لتوضيح أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية التي يتم توفيرها للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين العمال للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.