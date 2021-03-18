اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظات لوضع خطة لرعايتهم

الخميس، 18 مارس 2021 02:17 م
القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظات لوضع خطة لرعايتهم وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة القوى العاملة أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 12 ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، قائلا : مستمرون في باقي  شركات مشروعات العاصمة الجديدة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.
 
ولفتت الوزارة إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومى للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.
 
وكشف مدير المديرية السيد السنجابى، عن حصر واستخراج  شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 1500 عامل، ومن المقرر أن ينتهى الحصر بإحدى الشركات بالمحافظة اليوم تمهيدا للانتقال إلي شركات أخرى داخل المحافظة، فضلاً عن عقد ندوات توعية للعاملين بالشركات لتوضيح أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية التي يتم توفيرها للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين العمال للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العماله غير المنتظمه

عمال مصر حصر العماله غير المنتظمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة