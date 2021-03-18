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ما الفرق بين توصيل الكهرباء القانونى وغير القانونى؟ 5 معلومات تجنبك 4 أزمات

الخميس، 18 مارس 2021 04:29 م
ما الفرق بين توصيل الكهرباء القانونى وغير القانونى؟ 5 معلومات تجنبك 4 أزمات عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه أهم المعلومات عن الفرق بين توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني وغير القانونى والنتائج المترتبة على كل منهم، وفيما يلى الفرق بينهما:-

أولا: التوصيل القانوني:

1- تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها.
 
2-الأوراق المطلوبة صورة "بطاقة مالك الوحدة وصورة عقد الملكية".
 
3- بعد انتهاء الإجراءات سيتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة.
 
4-.يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة علي استهلاكة وفقاَ لأسعار الشرائح.
5- يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عالية. 

ثانيا: التوصيل غير القانوني:

1- اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني يعرضك لغرامة مالية تصل للحبس.
 
2-يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذى تحرره شرطة الكهرباء أو الضبطية القضائية بشركات التوزيع.
 
3- تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.
 
4- يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

توصيل التيار الكهربائي القانونى

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