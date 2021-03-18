نتائج امتحانات الترم الأول .. عقد اختبار تكميلى لمن أخفق بالشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول تم إعلانها من قبل المدارس والإدارات التعليمية، موضحة أن باب التظلمات مفتوح لجميع الطلاب ومن أخفق من طلاب الشهادة الاعدادية ولم يحصل على 25% من درجات المادة سيؤدى امتحانا تكميليا يومى 11و12 أبريل المقبل، ومن تعثر من طلاب النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي سيعوض بامتحانات الشهور بالفصل الدراسي الثاني.

وقالت مصادر لليوم السابع، إن هناك قرابة 2% من طلاب الشهادة الاعدادية تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى نسبة أخرى لم تحصل على الـ25% فى المادة موجودة فى المديريات ستؤدى الامتحانات التكميلى، مؤكدة أن بعض الطلبة ستمتحن فى مادة أو اثنين حسب درجاته فى كل مادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021