اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.35% بجلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 18 مارس 2021 02:45 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.35% بجلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة.
 
 

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