البورصة تغرم شركتي "ريماس" و"أصول" 35 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على شركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، بقيمة 25 ألف جنيه للأولى، و10 آلاف جنيه للثانية، لمخالفة "سيراميكا ريماس" أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وعدم التزام "أصول" بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، رفض طلب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إعادة العرض المقدم من الشركة والتأكيد على قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 7 مارس الجاري فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركة.

وفي سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على عدد 20 مليون سهم (بواقع 1سهم مجانى لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلًا من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقًا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2019، منوهًا إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 سهم أصلية) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري.

كما قررت أن تدرج أسهم بنك قناة السويس بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 1 إبريل.

وقررت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، من 5 جنيهات للسهم إلى 0.50 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 1.071 مليار جنيه موزعًا على عدد 2.143 مليار سهم بدلًا من 214.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، منوهة إلى أن تجزئة السهم بواقع عشرة لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 22 مارس على أن يتم التداول على اسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس.