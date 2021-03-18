تراجع مؤشرات البورصة بالمستهل.. ورأس المال يفقد 4.2 مليار جنيه في 10 دقائق

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 669.582 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10946 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 13343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4184 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستو2093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3066 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الحفر الوطنية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 4.5 مليون سهم، 3468 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 252 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 105 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، 1.605 مليون سهم، 416.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 1600 سهم، 53 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 9 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الحفر الوطنية، 1000 سهم، 3.3 مليون سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 94.4 ألف سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.88 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.

في سياق آخر أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن صدور أحكام قضائية برفض الطعنين رقم 23678 لسنة 89 ق المقام من المدعو أحمد ضياء الدين حسين وشركة الأهلى للاستثمارات ورقم 498 لسنة 90 ق المقام من شركة مصر للتأمين ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا طعنًا على الحكم رقم 162 لسنة 11ق وبذلك يكون تم رفض جميع الطعون المرفوعة على الحكم رقم 162 لسنة 11 ق بما فيها الطعن رقم 112 لسنة 90 المقام من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون الحكم رقم 162 لسنة 11 ق والذي قضى بصحة الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 نوفمبر عام 2018، وقضى بصحة تشكيل مجلس إدارة الشركة قد أصبح نهائيًا وباتًا.