سوق الجملة بالعريش يفتح أبوابه لسكان شمال سيناء فى أبريل... صور

شمال سيناء - محمد حسين

تقرر بدء تشغيل سوق الجملة المتطور بالعريش، بعد افتتاحه بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى 25 أبريل المقبل.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، فى تصريحات صحفية له، أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ويعد نقله نوعية فى المحافظة.

حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز، وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .

وأضاف خلال جولة تفقدية بسوق الجملة، أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ) ، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق واستلام المنشآت الداخلية والمرافق كاملة التشطيب، وكذا المرافق الخارجية للمشروع من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

كما أشار إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام .

ويضم السوق 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، وخضروات وفاكهة) ، مجمع مطاعم وكافتيريات ، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و 8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية .. الى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها : مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية ، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .

وأعلن المحافظ عن تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق فى الحصول على محلات به ، ومنهم من كان لهم محلات فى سوق الجملة القديم على أن يكونوا مسددين للمتأخرات عليهم ، وأن يكونوا من الممارسين للنشاط حتى الآن ، وممن لديهم محلات تجارية فى منطقة الموقف الجديد ، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجارى ، إلى جانب تجار الموز أصحاب الثلاجات ، مؤكدا على عدم إقصاء أى تاجر يمارس المهنة عن الاستفادة من السوق والعمل به .

كما أكد محافظ شمال سيناء ، أن السوق ليس هدفه الربح فهو قطاع خدمى لخدمة التجار والمستهلين ، وأنه تم تشكيل مجلس إدارة للسوق يضم كل من رئيس مجلس مدينة العريش ومديرى التموين والزراعة والصحة والطب البيطرى وممثلى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك ، وسيكون مجلس المدينة هو صاحب الحق فى تشغيله واستخراج الرخص ومزاولة النشاط به ، وسيتم اعداد كراسة شروط لتأجير وحداته ومحلاته التجارية بنظام المزاد العلنى الفردى أو للشركاء .

ومن جانبه أكد هشام الخولى نائب المحافظ ، على توفير كافة الخدمات الإدارية للتجار والمواطنين للاستفادة من السوق فى توفير السلع واحتياجات المواطنين منها بأسعار مناسبة وعدم الاحتكار ، إلى جانب متابعة اجراءات توفير وانتظام وصول كافة السلع وتلبية احتياجاتهم عن طريق السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية .



جولة محافظ شمال سيناء بسوق العريش



سوق العريش لتجارة الجملة