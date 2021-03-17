تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة الجمعة على أجزاء من مطروح

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة على أجزاء متفرقة من داخل مطروح.



طقس الأربعاء:

ويسود اليوم طقس لطيف إلى مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالى، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا إلى وسط الصعيد، حار نسبيًا جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.



وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا، يتخللها ظهور للسحب على مناطق من شمال الجمهورية تزداد كمياتها على شمال غرب الجمهورية، و المتوسطة على أقصى الجنوب الشرقى مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار هناك.



كما تنشط الرياح على المناطق الشمالية، كما تنشط على أجزاء من البحر الأحمر ، بينما تكون معتدلة ويصحبها هبات نشطة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.



أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطربًا، والبحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر بمناطق من شمال الجمهورية ، تكون كثيفة أحيانًا بمناطق من شمال ووسط سيناء.