اليوم السابع
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بايدن لشبكة ABC: بوتين "قاتل" وسيدفع فاتورة تدخله بالانتخابات الأمريكية

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:30 م
بايدن لشبكة ABC: بوتين "قاتل" وسيدفع فاتورة تدخله بالانتخابات الأمريكية بايدن
كتب سمير حسنى

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توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسى فلاديمير بوتين بدفع ما سماه "الثمن"، نتيجة تدخل الأخير فى الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن في لقاء لشبكة ABC الأمريكية:" بوتين "سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأمريكية، مضيفا: أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل.

كانت قد قالت روسيا اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أساس لاتهامات وردت في تقرير للمخابرات الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر على الأرجح توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

كان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قال فى مقابلة تلفزيونية أذيعت على شبكة إيه بى سى، إن حاكم نيويورك الديمقراطى أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا تم التأكد من مزاعم التحرش الجنسى التى تلاحقه، وتمت إدانته، وذلك فى أول تعليق صريح من بايدن على تلك القضية.

وأضاف بايدن، فى المقابلة التى أذيعت فجر الأربعاء: "أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهى به الأمر إلى المحاكمة أيضا.. ينبغى افتراض أن المرأة تقول الحقيقة ولا ينبغى أن تكون كبش فداء وأن تصبح ضحية لمواجهتها تلك القضية".

وتابع الرئيس الأمريكى: الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة للتقدم والإبلاغ عما حدث، لذا من المفترض أخذ القضية على محمل الجد ويجب التحقيق فى الاتهامات بشفافية وهو ما يجرى الآن".

تعتبر هذه التعليقات الأكثر صراحة من الرئيس لكومو منذ أن بدأت سلسلة من الادعاءات من قبل عدة نساء بالتحرش الجنسى ضد حاكم نيويورك.

 


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ترامب

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بوتين

الانتخابات الامريكية

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