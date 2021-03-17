اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.09% بجلسة الأربعاء

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:45 م
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.09% بجلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13500 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.
 
 

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