اليوم السابع
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البورصة المصرية تغرم 4 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

الأحد، 07 مارس 2021 04:20 م
البورصة المصرية تغرم 4 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، فرض التزام مالي على 4 شركات بقيمة 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والإجراءات التنفيذية، إذ غرمت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية مبلغ 10 آلاف جنيه لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.
 
وغرمت لجنة القيد شركات الحديد والصلب المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العربية لحليج الأقطان، 5 آلاف جنيه للأولى، و10 آلاف جنيه للثانية والثالثة، لعدم التزام الشركات بالمهلة الممنوحة للإعلان عن القوائم المالية، واستمرار مخالفة الشركات لأحكام المادة 46 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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