إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الحادثة - القناطر الخيرية

القليوبية فريق المحافظات

شهد طريق الحادثة القناطر الخيرية، حادث إنقلاب سيارة أجرة، أسفر عنه إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية، وانتقل وكيل إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع وتجنيب السيارة وفتحه أمام الحركة المرورية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير الأمن، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، يفيد إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق الحادثة - القناطر الخيرية، وتم نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية، حيث تبين إصابتهم جميعًا وفقًا للكشف الطبي، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتولت النيابة التحقيق.