أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس). أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).



البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 494.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.57%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 274.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 175.6 ألف جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 283.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1388 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 19 مليون سهم، 20 ألف سهم، 2286 سهم، 109.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 80217 سهم، 61.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 40.1 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 12500 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 19 مليون سهم، 20 ألف سهم، 2286 سهم، 109.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 80217 سهم، 61.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 40.1 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 12500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 14 مليون سهم، 288 سهم، 652.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16601 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، 15571 سهم، 794 ألف سهم، 564.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع الأولى عدد 1.1 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 25834 سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.8 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

كما أعلنت شركتا المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم بالشركة الأولى محمد عبد الناصر حامد محمود 28.6 مليون سهم بسعر 0.52 قرش بقيمة إجمالية 14.9 مليون جنيه ليبيع حصته كاملة 5.0592%، بيع المساهم معتصم مصطفى محمود بالشركة الثانية مليون سهم بسعر 1.067 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض حصته من 5.2% إلى 4.63%.

سبيد ميديكال أعلنت شركة سبيد ميديكال، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة على تكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية في الأوراق المالية في تحديد القيمة العادلة لسبيد ميديكال فى زيادة رأس المال غير النقدية، والتي سوف تتم بالقيمة العادلة لسهم الشركة بعد الاستحواذ على حصة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والمالكة لنسبة 70% من أسهم رأس مال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية. أعلنت شركة سبيد ميديكال، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة على تكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية في الأوراق المالية في تحديد القيمة العادلة لسبيد ميديكال فى زيادة رأس المال غير النقدية، والتي سوف تتم بالقيمة العادلة لسهم الشركة بعد الاستحواذ على حصة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والمالكة لنسبة 70% من أسهم رأس مال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية.



دومتى أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى، توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة فريزلاند كامبينا الهولندية لإنشاء شركة تركز على تصدير الجبن إلى إفريقيا والشرق الأوسط، على أن تبلغ حصة دومتى 49% وتبلغ حصة الشركة الهولندية 51%.



العربية لحليج الأقطان أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق الشركة إيرادات بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 635 مليون جنيه خلال عام 2019، وتحولت الشركة إلى صافي ربح بقيمة 692 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل خسائر بقيمة 28.1 مليون جنيه خلال العام السابق، وأرجعت الشركة تحقيقها صافي أرباح إلى انخفاض المصاريف التمويلية للشركات التابعة، زيادة إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى عن الفترة المقارنة، وانخفاض المصاريف العمومية والبيعية عن الفترة المقارنة.

الشباب أعلنت البورصة المصرية، تمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن، وذلك دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.