أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-3-2021

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).
البورصة تخسر 3.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.
تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 19 مليون سهم، 20 ألف سهم، 2286 سهم، 109.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 80217 سهم، 61.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 40.1 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 12500 سهم.
سبيد ميديكالأعلنت شركة سبيد ميديكال، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة على تكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية في الأوراق المالية في تحديد القيمة العادلة لسبيد ميديكال فى زيادة رأس المال غير النقدية، والتي سوف تتم بالقيمة العادلة لسهم الشركة بعد الاستحواذ على حصة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والمالكة لنسبة 70% من أسهم رأس مال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية.
دومتىأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى، توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة فريزلاند كامبينا الهولندية لإنشاء شركة تركز على تصدير الجبن إلى إفريقيا والشرق الأوسط، على أن تبلغ حصة دومتى 49% وتبلغ حصة الشركة الهولندية 51%.
العربية لحليج الأقطانأعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق الشركة إيرادات بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 635 مليون جنيه خلال عام 2019، وتحولت الشركة إلى صافي ربح بقيمة 692 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل خسائر بقيمة 28.1 مليون جنيه خلال العام السابق، وأرجعت الشركة تحقيقها صافي أرباح إلى انخفاض المصاريف التمويلية للشركات التابعة، زيادة إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى عن الفترة المقارنة، وانخفاض المصاريف العمومية والبيعية عن الفترة المقارنة.
الشباب
أعلنت البورصة المصرية، تمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن، وذلك دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.
وتسمح هذه الخطوة للشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما باستخراج كود لبدء الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الحاجة للمستندات الخاصة بالولى أو الوصى حسب الأحوال، وذلك مع تعهد من شركة الوساطة فى الأوراق المالية مقدمة الطلب بالالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة