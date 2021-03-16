مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 864 محضر ضبط بإجمالى 10 ملاين جنيه

كتب أحمد يعقوب

قامت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر (إلتزام تجارى) بضبط وتحرير 864 محضر ضبط جمركي خلال عام 2020 بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجاريه بأسيوط والأقصر وأكمنه متفرقه ( كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي ) .

وتشكلت لجان الضبط من ( محمدالليثى ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن احمدحسن ) مفتشى إدارة المكافحة .

وكانت محاضر الضبط قد شملت بضائع متنوعة منها ( أجهزة كهربائية وسجائر وخمور وقطع غيارسيارات وقطع غيار دراجات نارية وملابس وساعات وأدوات منزلية وأدوات صحية وهواتف محمولة وإكسسواراتها ونظارات وأحذية وأدوات تجميل ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وزيوت سيارات.. وغيرها).

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك .

وبلغت قيمة المضبوطات 10ملايين 949 ألف و961 جنيه .

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية 5 مليون و 674 الفا و 71جنيها .

وبلغ إجمالي المبالغ المسددة 4 مليون و 570 ألف و913 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.