اليوم السابع
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‎مكافحة التهريب الجمركى بالإسكندرية تحرر 174 محضر ضبط بضائع متنوعة

الجمعة، 12 مارس 2021 02:33 م
‎مكافحة التهريب الجمركى بالإسكندرية تحرر 174 محضر ضبط بضائع متنوعة جمارك الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحت إشراف محمود عبدالواحد بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسة العميد عادل نافع من تحرير 174 محضر ضبط لبضائع متنوعه بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 خلال شهري يناير وفبراير ببعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركة بالإسكندرية.

وتشكلت لجنة الضبط من تامر زهران ومحمد عيسي وهاني شعبان وعلاء حسن وسامح خشب وسيد شعبان ومحمد شحاته مفتشى المكافحة تحت إشراف كل من عبد السلام طارق العشرى مدير إداره التحريات والضبط، وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، ومن مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية العميد إيهاب مدكور والعقيد محمود عبدالقادر والعقيد باسم زايد والمقدم أحمد حلمي والرائد عادل الركايبي والنقيب أحمد عبدالمنعم والقوة المرافقة .

تم تحرير 174 محضر تهرب جمركى وكانت اغلب المضبوطات عباره عن ملابس وأدوات منزلية وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل وعدد يدويه وأدوات صحيه وإطارات كاوتش ورولات أقم.

 

 

 

 


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اخبار المحافظات

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