لماذا تحدث الجلطات الدموية داخل الجسم؟.. وما هى أبرز الأعراض؟

ندى سليم

تجلط الدم من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تتطور وتلحق بجسمك مضاعفات صحية كبيرة، حيث يبدأ عند انسداد صمامات الأوعية الدموية والتي يمكن أن تتطور الى تجلط الأوردة العميقة التي تسمى (DVT) أو الانسداد الرئوي.



اسباب حدوث الجلطات الدموية

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس فأن الجلطات الدموية تصيب ما يصل إلى واحد من كل 1000 شخص في المملكة المتحدة سنويا، مما يدل على خطورتها والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عنها مثل أمراض القلب وخطر الوفاة.

تشمل أعراض الجلطة الدموية ما يلي:



1.خفقان أو تشنج

2. التورم

3. احمرار أو الشعور بدفء

4. ضيق التنفس المفاجئ

5. آلام حادة في الصدر

6. السعال.

7. وجود دم بالسعال

وذكر التقرير أن الجلطات الدموية تحدث نتيجة العديد من العوامل والأمراض التي قد تؤدى للإصابة بها، مثل :



1.بعض أنواع السرطان

2. الصدمة

3.داء السكري

4.ضغط دم مرتفع

5.التدخين

6.موانع الحمل الفموية

7. الحمل

8. السمنة

9. الأمراض الالتهابية المزمنة

10. لكبار السن فوق الـ60 عاما

وأوصى التقرير بضرورة القيام ببعض المهام والأنشطة التي يمكن أن تخفض اصابتك من الجلطات الدموية:

1.مارس التمارين الرياضية بانتظام.

2. عد الافراط في تناول الطعام وتجنب الإصابة بالسمنة

3. توقف عن التدخين .