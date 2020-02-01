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اطمن على نفسك..اختبار تجلط الدم يكشف إصابتك بأمراض النزيف

السبت، 01 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك..اختبار تجلط الدم يكشف إصابتك بأمراض النزيف تجلط الدم- صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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عوامل تجلط الدم هي بروتينات في الدم تساعد في السيطرة على النزيف، ولديك العديد من عوامل التجلط أو التخثرالمختلفة في دمك، فعندما تصاب بجرح أو إصابة أخرى تسبب النزيف، تعمل عوامل التخثر معًا لتشكيل جلطة دموية لتمنعك من فقدان الكثير من الدماء، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على استخدامات تحليل عامل تجلط الدم وأهميته، وفقاً لموقع "Medlineplus".
 
واختبارات عامل التجلط هي اختبارات دموية تتحقق من وظيفة واحد أو أكثر من عوامل التجلط. 
إذا كان أي من عوامل التجلط مفقودة أو بها عيوب، فقد يؤدي ذلك إلى نزيف حاد لا يمكن السيطرة عليه بعد الإصابة.

استخدامات تحليل عامل تجلط الدم

يتم استخدام اختبارعامل التجلط لمعرفة ما إذا كان لديك مشكلة فيها، إذا تم العثور على مشكلة، فمن المحتمل أن تكون لديك حالة تعرف باسم اضطراب النزيف وهناك أنواع مختلفة من اضطرابات النزيف، وأكثرها شيوعاً الهيموفيليا
قد يتم اختبارك لواحد أو أكثر من العوامل في وقت واحد.
لماذا أحتاج إلى اختبارعامل التجلط؟
قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان لديك تاريخ عائلي لاضطرابات النزيف، حيث أن معظمها يكون وراثياً.
قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان طبيبك يعتقد أنك تعاني من اضطراب نزيف غير وراثي، على الرغم من أنه من غير المألوف ، تشمل الأسباب الأخرى لاضطرابات النزيف ما يلي:
-مرض الكبد.
-نقص فيتامين ك.
-أدوية سيولة الدم.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى اختبارعامل التخثر إذا كان لديك أعراض اضطراب النزيف، وتشمل هذه:
-نزيف حاد بعد الاصابة.
-سهولة الإصابة بالكدمات.
-تورم.
-ألم 
-جلطة دموية بدون سبب، في بعض اضطرابات النزيف، تخثر الدم أكثر من اللازم قد يكون ذلك خطيرًا، لأنه عندما تنتشر جلطة دموية في جسمك ، فقد يتسبب ذلك في نوبة قلبية أوسكتة دماغية أو غيرها من الحالات التي تهدد الحياة.
نتائج التحليل
إذا أظهرت نتائجك أن أحد عوامل التخثر لديك مفقود أو لا يعمل بشكل صحيح، فربما يكون لديك نوع من اضطراب النزيف، يعتمد نوع الاضطراب على العامل المتأثر.
 على الرغم من عدم وجود علاج لاضطرابات النزف الوراثية، إلا أن هناك علاجات متوفرة يمكنها التحكم في حالتك.
 
 
 

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الدم

نزيف

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سيولة الدم

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