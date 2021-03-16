فوائد الفراولة على صحة جسمك ودورها فى الوقاية من الأمراض

نهير عبد النبى

الفراولة واحدة من الفواكه التى يحبها الكثيرون وخصوصا الأطفال حيث تتميز بشكلها المبهج وطعمها المميز، فضلا عن ذلك تحتوى الفراولة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض.

وحسب ما ذكره موقع besthealthmag هناك فوائد عدة لتناول الفراولة وهى:

1:تحتوى الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى والفيروسات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية التى تحد من خطر الاصابة بالعدوى.

2:قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الفراولة أيضًا على منع إعتام عدسة العين - تغيم عدسة العين - والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى عند كبار السن. حيث تحتاج أعيننا إلى فيتامين C لحمايتها من التعرض للجذور الحرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالبروتين الموجود في العدسة، ويلعب فيتامين سي أيضًا دورًا مهمًا في تقوية القرنية وشبكية العين.

3:فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان ، لأن نظام المناعة الصحي هو أفضل دفاع للجسم.

4:فيتامين C في الفراولة ، حيوي لإنتاج الكولاجين الذي يساعد على تحسين مرونة الجلد ومرونته، ونظرًا لأننا نفقد الكولاجين مع تقدمنا ​​في العمر ، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C قد يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وشبابًا.

5:تحتوى الفراولة على معززات قوية لصحة القلب، ويمكن أن يوفر حمض Ellagic والفلافونيدات - أو المواد الكيميائية النباتية - تأثيرًا مضادًا للأكسدة ويمكن أن يفيد صحة القلب بطرق مختلفة.

6:تحتوى الفراولة على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم وقد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع من خلال العمل كحاجز ضد الآثار السلبية للصوديوم.

7:تحتوى الفراولة على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من مشاكل واضطرابات المعدة.

8:تحتوي الفراولة على سكريات طبيعية وخصائص تحافظ على صحتك وتحميك من خطر الاصابة بمرض السكر.