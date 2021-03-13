5 علامات رئيسية لنقص الفيتامينات فى جسمك.. منها قشرة رأس وتقرحات الفم

كتب - محمود جلال

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا أساسيًا في أجسامنا، إنها مسئولة عن العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تصنيع أنسجة الجسم وتقوية العظام والعضلات وطرد السموم ومنع العديد من المشاكل الصحية، ولا يتم إنتاج جميع العناصر الغذائية بشكل طبيعي في الجسم، لذلك من المهم الحصول عليها من خلال النظام الغذائي، عليك أن تأكل كل أنواع الأطعمة الكاملة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وفى خلال التقرير التالية تتعرف على العلامات التي تظهر أنك تعاني من نقص الفيتامينات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

قشرة رأس

يتطور التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس في الغالب على مناطق إنتاج الزيت في الجلد، كل من هذه الاضطرابات تجعل جلدك وفروة رأسك يصابون بالحكة والقشور، تحدث قشرة الرأس على فروة الرأس، لكن التهاب الجلد الدهني يمكن أن يظهر على أجزاء أخرى بما في ذلك الوجه وأعلى الصدر والإبطين والأربية، قد يكون انخفاض مستويات الزنك في الدم وفيتامين B3 وفيتامين B2 وفيتامين B6 وراء هذه الأعراض، الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة للنياسين والريبوفلافين والبيريدوكسين هي الحبوب الكاملة والدواجن واللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان واللحوم العضوية والبقوليات والخضروات والمكسرات والبذور ، ويجب تضمينها في نظامك الغذائي.



قشرة رأس

نتوءات بيضاء أو حمراء

التقرن الشعري هو حالة جلدية تسبب نتوءات حمراء أو بيضاء على الخدين أو الذراعين أو الفخذين أو الأرداف، والتي تشبه قشعريرة الرعب، قد تتطور هذه النتوءات الصغيرة مع بعض الشعر الناشئ على الجلد، تتطور هذه الحالة في الغالب أثناء الطفولة وتختفي بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر، قد يحدث التقرن الشعري أيضًا بسبب عامل وراثي، ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة به إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا به بالفعل، وقد لوحظ أيضًا في الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا بفيتامينات A و C.

تساقط شعر

يعتبر تساقط الشعر أحد أكثر أعراض نقص الفيتامينات شيوعًا، يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر حتى قبل بلوغهم سن الخمسين، الحديد معدن أساسي يلعب دورًا في تكوين الحمض النووي، بما في ذلك الموجود في بصيلات الشعر لذلك ، يمكن أن يتسبب نقص الحديد في توقف نمو شعرك وتساقطه أيضًا، البيوتين هو فيتامين ب آخر ، عندما يكون منخفضًا جدًا ، يكون عاملًا وراء تساقط الشعر، يجب أن تستهلك اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.



تساقط شعر

تقرحات الفم

كما أن الآفات أو القرح الموجودة في الفم وحوله لها علاقة مباشرة بنقص الفيتامينات والمعادن، غالبًا ما تحدث تقرحات الفم، عن نقص في فيتامينات الحديد أو ب، ما يحدث بسبب كثرة اللعاب أو الجفاف ولكن، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدم كفاية استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب، تشمل الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة للحديد الدواجن واللحوم والأسماك والبقوليات والخضراوات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور.



تقرحات الفم

تقصف الشعر والأظافر

من بين عدد من العوامل، يمكن أن يتسبب نقص الفيتامينات أيضًا في تقصف الشعر والأظافر، يعد نقص البيوتين أحد أهم أوجه نقص الفيتامينات يساعد البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، الجسم في تكسير الطعام إلى طاقة يعد نقص البيوتين نادرًا للغاية ، ولكن عند حدوثه ، يكون هشاشة أو ترقق الشعر والأظافر من أكثر الأعراض شيوعًا وظهورًا، الأعراض الأخرى لنقص البيوتين هي التعب المزمن وآلام العضلات والتشنجات.