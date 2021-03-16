بايدن يعقد أول مؤتمر صحفى له منذ توليه الرئاسة 25 مارس

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيعقد أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة في 25 مارس الجاري.



وكانت وكالة بلومبرج، قالت إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لأول زيادة كبيرة فى الضرائب الفيدرالية منذ عام 1993 من أجل المساعدة فى تمويل البرنامج الاقتصادى الذى سيعقب قانون الإغاثة الاقتصادية من وباء كورونا، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر.



وعلى العكس من حزمة التحفيز الخاصة بكوفيد 19، والتى تقدر قيمتها بـ1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة المقبلة التى من المتوقع أن تكون أكبر لن تعتمد فقط على الدين الحكومى كمصدر تمويل. وفى حين أنه من الواضح بشكل متزايد أن زيادة الضرائب ستكون إحدى مكوناتها، حيث قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن جزءا على الأقل من مشروع القانون القادم يجب أن يجرى الدفع مقابله، فإن مستشارين رئيسيين لبايدن يجهزون حاليا لحزمة من الإجراءات التى يمكن أن تشكل زيادة فى معدل ضرائب الشركات والمعدل الفردى لمن يجنون دخلا مرتفعا.