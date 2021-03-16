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الحوار الوطنى الفلسطينى برعاية الرئيس السيسى يهدف لإنهاء الانقسام ولم الشمل

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:40 م
الحوار الوطنى الفلسطينى برعاية الرئيس السيسى يهدف لإنهاء الانقسام ولم الشمل الجولة الثانية للحوار الفلسطينى فى القاهرة
كتب : أحمد جمعة

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بدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.
 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.

وانعقدت منذ قليل، في القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية، ومشاركة قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية.

 

 


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