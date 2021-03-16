التدخين قد يزيد من الألم المزمن فى جسمك؟

كتبت فاطمة خليل

التدخين قد يؤدى إلى تفاقم ألمك المزمن، بحسب ما أكد أخصائي إدارة الألم بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية البروفيسور كروفورد بارنيت.

وبحسب موقع كليفيلاند كلينيك فإن المدخنين أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بآلام أسفل الظهر، وقد يؤدي التدخين إلى تفاقم آلام البطن وآلام المفاصل أيضًا، وقد يزيد التدخين من حساسية الألم بشكل عام.



التدخين

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية حوالي 18٪ من الناس في الولايات المتحدة مدخنون، ومع ذلك، فإن المدخنين يشكلون أكثر من 50٪ من المرضى الذين يسعون إلى علاج الآلام المزمنة.

كيف يزيد التدخين من الألم المزمن في جسمك؟



يمكن للنيكوتين الموجود في التبغ أن يخدع الجسم ليشعر بالراحة المؤقتة- في البداية يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ، مثل الدوبامين، والتي تعطي إحساسًا "بالمكافأة" إنه جزء مما يجعل التدخين يسبب الإدمان.

لكن هذا التبغ نفسه يعيق أيضًا توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى عظامك وأنسجتك، يمكن أن يتسبب انخفاض تدفق الدم والمغذيات في حدوث انهيار ، خاصة في أقراص العمود الفقري، والتي لديها بالفعل تدفق دم محدود بشكل أكبر يمكن أن تكون النتيجة آلام أسفل الظهر وأحيانًا هشاشة العظام.

يربط الأطباء أيضًا بين التدخين والتعب وبطء الشفاء، وهي عوامل تجعل الحالات المؤلمة أكثر وضوحًا، ويستكشف الباحثون المزيد من الأسباب الفيزيولوجية التي تجعل التدخين يجعل الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا والتهاب المفاصل وآلام مزمنة أخرى يشعرون بالألم أكثر من غيرهم.

وقال الدكتور بارنيت: "يعلم الجميع تقريبًا أن التدخين يمكن أن يسبب السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية لكن لا يدرك الجميع أن التدخين يمكن أن يزيد ألمك سوءًا."

وعندما يعاني المدخنون من آلام شديدة، قد لا تنجح العلاجات التي قد تغير حياتهم.

قال الدكتور بارنيت: " المدخنون ليسوا مرشحين لاستخدام أجهزة قابلة للزرع مثل محفزات الأعصاب ، التي تمنع الإحساس بالألم والتدخين يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر العدوى بعد الجراحة."

كيف تبدأ الإقلاع عن التدخين



-حدد موعدًا "ليوم الإقلاع عن التدخين".

اسأل طبيب الرعاية الأولية الخاص بك عن الأدوية أو منتجات استبدال النيكوتين.

-ضع في اعتبارك علاجات إضافية مثل الوخز بالإبر أو التنويم المغناطيسي.

-احصل على الدعم من العائلة والأصدقاء.

-قم بالتمشية كلما شعرت بالحاجة إلى التدخين.

-يمكنك أيضًا بدء برنامج رياضي جديد. تنشط التمارين الإندورفين ، وهي مواد كيميائية في الدماغ يمكن أن تساعد في منع الألم أو تخفيفه.