كتبت فاطمة خليل

أسباب ألم أسفل الظهر عديدة وأبرزها إجهاد الظهر ويمكن علاج إجهاد الظهر وأسباب آلام أسفل الظهر الأخرى بطرق بسيطة مثل الراحة في الفراش، والأسيتامينوفين، والأدوية المضادة للالتهابات، والكمادات الباردة، آلام الظهر هي السبب الثاني الأكثر شيوعًا لزيارات الطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من أكثر المشاكل الصحية الشائعة بالعالم أجمع، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

الم اسفل الظهر

اسباب الم أسفل الظهر



اسباب الم أسفل الظهر متعددة ويعد إجهاد الظهر السبب الرئيسي (80٪ إلى 85٪ من الحالات) لألم أسفل الظهر في الولايات المتحدة و تشمل الأسباب الأخرى:

مرض الديسك: القرص المنفتق هو تمزق في الغضروف الليفي المحيط بالقرص الفقري الضغط من الفقرات فوق وتحت القرص يضغط على مادة التوسيد (النواة اللبية) خارج القرص. يمكن للنواة اللبية أن تضغط على جذور الأعصاب الشوكية. يمكن أن يكون هذا مؤلمًا جدًا ويسبب تلفًا في الأعصاب إذا لم يعالج بشكل صحيح.

-هشاشة العظام أو تضيق العمود الفقري: يتميز بانقباض أو تضيق القناة الفقرية.

-الانزلاق الفقاري: الانزلاق الفقاري هو خلع جزئي للأمام لفقرة واحدة فوق الفقرة الموجودة تحتها عادة ما يتم خلع الجزء الخامس من أسفل الظهر فوق الفقرة العجزية الأولى.

- مرض التهاب الفقار اللاصق: التهاب الفقار اللاصق هو مرض التهابي مزمن يصيب العمود الفقري والهياكل المجاورة أولاً مع تقدم المرض ، ستندمج الفقرات معًا هذا المرض له ميل وراثي قوي ويؤثر بشكل أساسي على الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

- الإصابة بعدوى.

- السرطان.

- الكسر.



اسباب الم اسفل الظهر

أسباب أخرى لألم أسفل الظهر



هناك أسباب أخرى لآلام أسفل الظهر مثل: تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني أو حصوات الكلى أو العدوى أو قرحة المعدة.



اسباب الم اسفل الظهر وطرق علاجه

علاج الم اسفل الظهر



تلتئم معظم إصابات الظهر باتباع نهج علاجي بسيط.

عادة ، مع العلاج، سوف يهدأ الألم في غضون 4 إلى 7 أيام.

يشمل العلاج التحفظي الراحة في الفراش (لا تزيد عن يومين إلى ثلاثة أيام)، وأسيتامينوفين (مسكن للألم لا يحتوي على الأسبرين) أو دواء مضاد للالتهابات ، وكمادات باردة لتقليل التورم والتشنج العضلي لكن إذا لم يطرأ تحسن بعد 4 إلى 7 أيام ، اتصل بطبيبك.