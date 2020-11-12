الآلام المزمنة.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

يسمى الألم العرضي الذي يحدث لفترة قصيرة من الزمن بالألم الحاد، ويمكن أن يحدث مع أي شخص في أي جزء من الجسم، ومع ذلك، فإن الألم المزمن يختلف تمامًا عن الألم المعتاد.

في الألم المزمن، يستمر جسمك أو جزء معين في الألم بشكل مستمر أو لأكثر من 3 أسابيع، بعبارة أخرى، والألم المزمن وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth" هو بشكل رئيسي آلام المفاصل وآلام العمود الفقري وآلام التهاب المفاصل وآلام الخدمة والكتفين المتجمدة.

تعتمد أعراض الألم المزمن على نوع الألم ومكانه، يحدث الألم المزمن لسبب أساسي، وبعض الأسباب الرئيسية للألم المزمن هي:

• التهاب المفاصل ، بسبب الشيخوخة أو بسبب الصدمة أو لسبب آخر ، فإنهم يخضعون لتغيرات مرتبطة بالعمر أو تغيرات تنكسية، ينتج عن هذا الألم ويمكننا التعامل مع ذلك عن طريق التحكم في الألم من خلال الأدوية.

• ألم الرقبة، تؤدى إلى تشوه عظام الرقبة أو التمييز في الرقبة أو أسفل الظهر مما يؤدي إلى ألم مزمن.

• في مرضى السكري، تتضرر أعصابهم في أيديهم وأطرافهم السفلية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تغير الأوعية الدموية والكتفين يتعرضون للتليف ، يسمى الكتف المتجمد.

علاج الآلام المزمنة



يستمر الألم المزمن لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، ويمكن أن يكون الألم مستمرًا أو ربما يأتي ويذهب، لا يمكن أن يكون هناك تشخيص أو علاج واحد لأن هناك العديد من الأسباب وراء الألم المزمن، فيما يلي بعض العلاجات للألم المزمن:

• يمكن أن يكون سبب الألم المزمن بسبب نمط الحياة أيضًا، إذا كان نمط الحياة مضطربًا فهذا يسبب الألم، علينا تعديل نمط الحياة.

• في حالة آلام الرقبة ، فإن الأدوية والتمارين الرياضية فقط هي التي يمكن أن تعمل في المراحل المبكرة، ولكن ، إذا تقدم المريض كثيرًا في أداء الأعمال الروتينية اليومية ، فستكون هناك حاجة لعملية جراحية في الرقبة.

• وبالمثل في الكتف المتجمد ، قد يتم علاج المراحل المبكرة بالأدوية والعلاج الطبيعي، ولكن إذا كان المريض غير قادر على رفع يده أو القيام بعمل يومي ، فيجب إجراء تنظير المفصل واستئصال العصب.