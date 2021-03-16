"الاتصالات" توقع مذكرة مع "تاليس العالمية" لتشجيع الابتكار في الذكاء الإصطناعى

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تاليس الفرنسية الرائدة فى مجال حلول التكنولوجيا المتقدمة للتعاون فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والبحوث فى الذكاء الاصطناعى

وقع مذكرة التفاهم المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والمهندس شريف بركات المدير التنفيذى لشركة تاليس فى مصر.

هذا ويشمل نطاق التعاون وفقا لمذكرة التفاهم؛ تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعى فى مصر فى إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ حيث سيتم التعاون فى بناء تطبيقات باستخدام هذه التكنولوجيا فى مجالات مختلفة ومنها المدن الذكية، والنقل، والحكومة الرقمية، والبنية التحتية الذكية.

كما سيتعاون الجانبان فى مجال دعم الابتكار وبناء القدرات المحلية وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة وتنظيم الهاكاثون، بالإضافة الى إجراء بحوث مشتركة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك دعم التوافق لموقفي الطرفين بشأن الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى من خلال حملات وبرامج توعية عامة لتثقيف الجمهور حول الموضوعات المتعلقة بالفرص والمخاطر التى يشكلها الذكاء الاصطناعى وخصوصية البيانات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر حريصة على استخدام التقنيات الناشئة وتوطين وتطوير التكنولوجيا؛ موضحا أن هذا التعاون يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعى لصالح المواطن المصرى، كما يأتى التعاون تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث يعد هذا التوقيع هو السادس على التوالى مع شركاء فرنسيين خلال 18 شهرا؛ معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون فى هذا المجال.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن مجالات التعاون مع شركة تاليس الفرنسية تأتى فى إطار الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ حيث سيتم التعاون فى بناء القدرات في الذكاء الاصطناعى لمختلف قطاعات المجتمع، وكذلك التعاون فى اطار ركيزتين أخرتين وهما الذكاء الاصطناعى للحكومة، والذكاء الاصطناعى من أجل التنمية من خلال بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة الى جانب دعم الجهود المبذولة فى تقريب المواقف بين مصر وفرنسا بشأن الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ بحث مشترك حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعى .

وأوضح علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا أن هناك قاعدة راسخة من التعاون المصرى الفرنسى فى مجال الذكاء الاصطناعى والذى تجلى خلال العامين الأخيرين من خلال عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مع شركات فرنسية وتقديم الدعم لمسابقة لتحفيز الابتكار التكنولوجى لدى الشركات الناشئة المصرية؛ مشيدا بالجهود التى تبذلها مصر لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال بناء القدرات الرقمية وتهيئة البيئة الملائمة وتطوير البنية التحتية؛ مؤكدا على أهمية التعاون بين مصر وفرنسا لنقل المعرفة فى هذه التكنولوجيا وأن السفارة المصرية فى فرنسا على استعداد لدعم الجهود المتعلقة بتنمية العلاقات المصرية الفرنسية فى مجال التكنولوجيات المتقدمة؛ لافتا إلى أن هذا التعاون يعد نموذجا للشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص.

وقد أثنى ستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا في القاهرة على جهود مصر لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وقال أن مجال الذكاء الاصطناعي له أهمية كبيرة في فرنسا؛ ومن ثم فإننا نتطلع إلى أن تكون فرنسا الشريك الاستراتيجي لمصر في تنفيذ رؤيتها وخططها الطموحة التي تهدف إلى أن يكون لمصر الريادة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمنطقة؛ مشيدا بإمكانيات شركة تاليس الفرنسية وما تملكه من تكنولوجيات؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وشركة تاليس الفرنسية.

وأشارت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى إلى أن شركة تاليس تعد من الشركات العالمية الكبرى التى لها حضور قوى فى مصر والتى سيتم التعاون معها فى مجال الذكاء الاصطناعى لتوفير الحلول التكنولوجية والمستدامة فى المدن الذكية التى تقوم مصر ببنائها حاليًا ، وذلك فى مجالات مختلفة منها على سبيل المثال إدارة المخلفات، وتحسين استهلاك الطاقة، وإدارة النقل والمرور، والصيانة الوقائية؛ موضحة أنه سيتم التعاون أيضا فى مجالات أخرى وتشمل بناء القدرات، وكذلك البحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مصر.

وقال جان مارك بودان نائب الرئيس الاعلى لشركه تاليس الشرق الوسط وأفريقيا والهند أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية يعد البداية لتعاون مثمر طويل يدعم أهداف تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أن شركة تاليس قد نمت أعمالها في مصر في عدة مجالات ومنها تأمين البنية الأساسية والسكك الحديد والفضاء بالإضافة الى خبراتها الطويلة في مجالات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، وبناء الكوادر التكنولوجية.

وقال المهندس شريف بركات المدير التنفيذى لشركة تاليس فى مصر أن التوقيع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة هامة لشركة تاليس؛ مشيرا الى أن التعاون يضع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى أولويات العمل وخاصة لأهميتها فى توفير حلولاً وخدمات ذكية وآمنة فى مجال المدن الذكية، مع التركيز فى المرحلة المقبلة على التعاون فى توفير حلول مبتكرة فى مجالات النقل البرى، والحكومة الرقمية؛ مؤكدا أن شركة تاليس تتعهد بتوفير أفضل التكنولوجيات والسبل لتنفيذ المشروعات المشتركة.

يذكر أن المفاوضات مع شركة تاليس العالمية بدأت خلال زيارة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفرنسا فى سبتمبر 2019 والتى تضمنت لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولى الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وضخ استثمارات جديدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتعاون فى مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعي.