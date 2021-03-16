وزارة الاتصالات: 95.4 مليون اشتراك فى الهاتف المحمول

كتبت هبة السيد

كشف التقرير الربع سنوي ل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.36 مليون اشتراك في الفترة من يوليو- سبتمبر 2020 مقابل 96.85 مليون اشتراك في الفترة من أبريل-يونيو 2020 و 94.90 في يوليو- سبتمبر 2019.

وبهذا يصل مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى 94.09% في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 95.73% في أبريل-يونيو 2020 و95.38% في يوليو-سبتمبر 2019.

ويسجل حجم الاشتراكات ب الهاتف المحمول ، ما نسبته 91% من إجمالي مشتركى الخدمة التليفونية بمصر خلال يوليو-سبتمبر 2020.

ووفقا للتقرير، فقد وصل إجمالى المشتركين بالهاتف الثابت إلى 9.15 مليون اشتراك خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 9.89 مليون اشتراك فى أبريل-يوليو2020 و8.42 مليون اشتراك في يوليو-سبتمبر 2019. وبهذا يصل عدد مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 من السكان إلى 7.70% في يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 7.73% في إبريل-يونيو 2020 و 7.60% في يوليو-سبتمبر 2019.