اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات: 95.4 مليون اشتراك فى الهاتف المحمول

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:00 ص
وزارة الاتصالات: 95.4 مليون اشتراك فى الهاتف المحمول هواتف ذكية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف التقرير الربع سنوي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.36 مليون اشتراك في الفترة من يوليو- سبتمبر 2020 مقابل 96.85 مليون اشتراك في الفترة من أبريل-يونيو 2020 و 94.90 في يوليو- سبتمبر 2019. 
 
وبهذا يصل مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى 94.09% في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 95.73% في أبريل-يونيو 2020 و95.38% في يوليو-سبتمبر 2019. 
 
ويسجل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول، ما نسبته 91% من إجمالي مشتركى الخدمة التليفونية بمصر خلال يوليو-سبتمبر 2020.
 
ووفقا للتقرير، فقد وصل إجمالى المشتركين بالهاتف الثابت إلى 9.15 مليون اشتراك خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 9.89 مليون اشتراك فى أبريل-يوليو2020 و8.42 مليون اشتراك في يوليو-سبتمبر 2019. وبهذا يصل عدد مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 من السكان إلى 7.70% في يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 7.73% في إبريل-يونيو 2020 و 7.60% في يوليو-سبتمبر 2019.

خطوط محمول

اشتراكات

هواتف

التليفون المحمول

التليفون الارضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة