اليوم السابع
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علماء صينيون: اكتشاف 24 نوعا من الفيروسات المماثلة لكورونا فى الخفافيش

الإثنين، 15 مارس 2021 02:00 م
علماء صينيون: اكتشاف 24 نوعا من الفيروسات المماثلة لكورونا فى الخفافيش فيروس كورونا فى الخفافيش
كتبت فاطمة خليل

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كشف علماء صينيون، عن اكتشاف فيروس مطابق تمامًا لفيروس كورونا في الخفافيش ولكن الاختلاف في بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلية البشرية، ووجد الباحثون في الخفافيش أيضاً 24 فيروس تاجياً لم تكن معروفة سابقًا - 4 منها مرتبطة بالسلالة التي تسبب فيروس كورونا، وفقاً لجريدة "south china morning post".

وذكرت الورقة البحثية إن أحد الفيروسات يحمل "العمود الفقري الجيني الذي يمكن القول إنه الأقرب إلى فيروس كورونا الذي تم تحديده حتى الآن".

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وقاد هذا البحث  البروفيسور شي ويفونج من جامعة شاندونج الطبية الأولى، والذي كان مسؤولاً عن أحدث الأبحاث التي نشرها موقع علم الأحياء bioRxiv.org.

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وجمع فريق "شي" هذه السلالات المتنوعة الغنية من هذه المنطقة الصغيرة في مقاطعة يوننان، حيث جمعوا أكثر من 400 عينة - من الفضلات والبول والمسحات الفموية - بين مايو 2019 ونوفمبر من العام الماضي.

وشارك علماء من دول أخرى ، بما في ذلك أستراليا ، في الرحلات الميدانية وتحليل البيانات وقالوا: "من المحتمل أن يتم التقليل من أهمية التنوع الجيني لهذه الفيروسات".

الخفافيش

الخفافيش

 

ولم يكشف الباحثون عن الموقع الدقيق الذى جمعوا من خلاله المادة البحثية.

في الأشهر الأخيرة ، اكتشف باحثون المزيد من الفيروسات المرتبطة بكورونا في كمبوديا وتايلاند وحتى اليابان.


فيروس كورونا في الخفافيش

الخفافيش وفيروس كورونا

اصل فيروس كورونا

فيروس كورونا

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