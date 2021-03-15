اليوم السابع
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تعرف على أهم 5 أطعمة لتعزيز المناعة.. تناول البطيخ والتوت والسبانخ

الإثنين، 15 مارس 2021 03:00 ص
تعرف على أهم 5 أطعمة لتعزيز المناعة.. تناول البطيخ والتوت والسبانخ فوائد السبانخ لتعزيز الجهاز المناعى
كتبت مروة هريدى

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تقوية جهاز المناعة أصبح هدفًا لكثير من الناس خاصة فى ظل تفشى الأمراض والأوبئة حول العالم، خاصة فيروس كورونا المستمر منذ أكثر من عام وراح ضحيته الملايين، ويتجه الناس لتقوية المناعة بعدة الطرق أهمها البحث عن الأطعمة التى تعزز الجهاز المناعى وإضافتها إلى نظامهم الغذائى.

وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث" فإن هناك العديد من الأطعمة التى تُعزز جهاز المناعة لدى الأشخاص، من بينها أهم 5 أطعمة وهى:

 

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1- فطر عيش الغراب

يعتبر فطر عيش الغراب غنى بالسيلينيوم وفيتامينات ب مثل الريبوفلافين والنياسين، وكل هذه المعادن والفيتامينات ضرورية لتعزيز جهاز المناعة، وهناك عدة طرق يمكن من خلالها إضافة الفطر إلى نظامك الغذائى، حيث يمكن إضافته للبيض المقلى والعجة وفى الشوربة والسلطات واللازانيا.

 

التوت

 

2- التوت

يحتوى التوت على مضادات الأكسدة التى تعمل على مقاومة الإجهاد التأكسدى فى الجسم عن طريق تطهيره من الجذور الحرة، وتلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا فى تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات فى الجسم، ويدرس الباحثون استخدام التوت لعلاج بعض الحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائى والإمساك وسرطان المستقيم.

 

 

3- البطيخ

البطيخ هو فاكهة مقوية للمناعة، حيث تحتوى حصة واحدة تشمل كوبين من البطيخ على 270 مجم من البوتاسيوم و30٪ من فيتامين أ و25٪ من فيتامين سى، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويوفر البطيخ أيضًا فيتامين ب6، حيث يحتاج الجسم كل هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية لتعزيز الجهاز المناعى.

4- الزبادى قليل الدسم

توصى إرشادات التغذية البالغين باستهلاك 3 حصص من منتجات الألبان يوميًا، حيث يوفر الزبادى قليل الدسم 11 جرامًا من البروتين و250 سعرًا حراريًا وحوالى 400 مجم من الكالسيوم، ويمكن أن يساعد الزبادى قليل الدسم أيضًا فى تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين ب2 و12 وفيتامين د وكلها ضرورية لوظيفة المناعة القوية

5- السبانخ

تعتبر السبانخ من الأطعمة الفائقة بفضل محتواها العالى من حمض الفوليك وفيتامين أ وسى والألياف والمغنيسيوم والحديد، وكل تلك العناصر الغذائية الموجودة فى السبانخ تعمل على تعزيز وظيفة المناعة وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية لتقسيم الخلايا وإصلاح الحمض النووى.


فوائد السبانخ للمناعة

فوائد الزبادى قليل الدسم

اطعمة تقوى جهاز المناعة

فوائد البطيخ للمناعة

فوائد التوت

فوائد عيش الغراب للمناعة

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