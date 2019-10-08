تناول فطر عيش الغراب يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

كتب بيتر إبراهيم

أكدت دراسة جديدة وجود صلة محتملة بين إضافة الفطر في النظام الغذائي وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ووفقاً لموقع "ديلى ميل" البريطانية، تشير نتائج أول دراسة جماعية طويلة الأجل لأكثر من 36 ألف من الرجال اليابانيين على مدار عقود إلى وجود علاقة بين تناول الفطر وتقليل خطرالإصابة بسرطان البروستاتا.

ويبدأ سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا في غدة البروستاتا - وهي غدة صغيرة على شكل "عين الجمل" موجودة فقط عند الرجال، والتي تنتج السائل الذي يشكل جزءًا من السائل المنوي - في الخروج عن السيطرة.

وهو أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا بين الرجال، حيث تم تشخيص أكثر من 1.2 مليون حالة جديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2018، ويزداد خطر الإصابة مع تقدم العمر.

يستخدم الفطر على نطاق واسع في آسيا ، سواء من حيث القيمة الغذائية والخصائص الطبية.وقال "شو زهانج"، أستاذ مساعد في علم الأوبئة في قسم المعلوماتية الصحية فى جامعة توهوكو اليابانية: "أظهرت الدراسات أن الكائنات الحية لديها القدرة على الوقاية من سرطان البروستاتا".

وتابع "زهانج": "على الرغم من أن دراستنا تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للفطر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، فإننا نريد أيضًا التأكيد على أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يعزز الصحة".

وأضاف "تشانغ": "نتائج دراستنا تشير إلى أن الفطر قد يكون له تأثير صحي إيجابي على البشر".