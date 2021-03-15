التعليم: تسليم الطلاب كتب الترم الثانى دون ربطها بالمصروفات الدراسية

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة بالفصل الدراسى الثانى منتظمة والوزارة تتابع أى مشكلات أو حالات إصابة بكورونا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة، موضحة أن نسب الحضور بين الطلاب مرتفعة رغم أن الحضور اختيار للطلاب.

فيما كشفت مصادر مسئولة، أن كتب الفصل الدراسى الثانى كلها وصلت للمديريات التعليمية والمدارس خاصة الطلاب من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى، والمدارس مطالبة بتسليمها للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، أما طلاب المرحلة الثانوية يستكملون الدراسة دون كتب ورقية بعد وقف طباعتها.

وأعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يوقع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى.