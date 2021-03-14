5 طرق طبيعية لتجنب الدهون المخزنة فى الجسم.. أهمها ممارسة الرياضة

كتب - محمود جلال

يعد فقدان الوزن والحفاظ عليه أحد أهم العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك لتجنب تخزين الدهون أو الدهون الثلاثية، إذا كنت تدير مستويات الدهون الثلاثية، يمكنك التركيز على تحسين الصحة العامة أيضًا لأنها مرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب، يقترن كل من النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية لتقليل الدهون المخزنة لذلك، إليك 5 طرق طبيعية لتجنب الدهون المخزنة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في إبقائك ممتلئًا لساعات أطول وفي تحسين الجهاز الهضمي، وفقًا لبعض الخبراء، يجب أن يحصل الشخص البالغ العادي على 15 جرامًا على الأقل من الألياف في نظامه الغذائي، تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف يشمل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات والفواكه، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل فعال وتحافظ على توازن مستويات الدهون الثلاثية.

ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن

يجب أن تكون التمارين المنتظمة جزءًا رئيسيًا من اتباع أسلوب حياة صحي، فهو لا يساعد فقط في تنظيم الكثير من الوظائف في جسمك، ولكن يمكنه أيضًا أن يلعب دورًا في الوقاية من العديد من الأمراض، يعد الجمع بين التمارين اليومية والحفاظ على وزنك أمرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين مستويات الدهون الثلاثية في الدم، يجب أن تبذل قصارى جهدك وتنخرط في نوع واحد على الأقل من التمارين مثل الجري أو المشي أو السباحة أو القلب أو اليوجا أو حتى الرقص.



ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات

يتم تحويل الكثير من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية الجليسريدات وتخزينها في الخلايا الدهنية، تم ربط الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ارتباطًا مباشرًا بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، تعتبر منتجات الألبان أفضل مصادر الكربوهيدرات المنخفضة والمواد عالية الدهون، ولكن لا يزال يتعين عليك تجنب الإفراط في تناول الطعام عن الكمية المطلوبة لذلك، يجب أن تحاول اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لتجنب الدهون المخزنة في جسمك.

تجنب الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هي في الأساس دهون غير مشبعة تم تعديلها من خلال عملية تعرف باسم الهدرجة، يتم ذلك لجعل الدهون غير المشبعة في الزيوت النباتية أكثر استقرارًا كمكون، يستخدم العديد من مصنعي المواد الغذائية الدهون المتحولة لأنها غير مكلفة وطويلة الأمد مقارنة بالآخرين، تشمل المصادر الرئيسية للدهون غير المشبعة الأطعمة المقلية، وبعض الأطعمة المعبأة أو المصنعة، وما إلى ذلك، تحتوي الجبن والحليب ومنتجات الألبان الأخرى على كميات أقل نسبيًا من الدهون الطبيعية المتحولة.



الأسماك الذهنية

الأسماك الدهنية

تشتهر الأسماك الدهنية أيضًا بفوائدها الصحية الجيدة للقلب ويمكن أن تقلل الدهون الثلاثية في الدم أيضًا، يحدث هذا بسبب محتواه العالي من أحماض أو ميجا 3 الدهنية، وهي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي من المهم تضمينها في نظامك الغذائي، الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل.