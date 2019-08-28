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عشان متتلخبطش بينهم.. اعرف الفرق بين الكولسترول الجيد والسيئ وطرق التحكم فيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:00 م
عشان متتلخبطش بينهم.. اعرف الفرق بين الكولسترول الجيد والسيئ وطرق التحكم فيه الفرق بين الكولسترول الجيد السئ
كتبت إيناس البنا

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الكولسترول هو الدهون المخزنة داخل الجسم ، والتي توفر الطاقة للخلايا، فهو نوع من الزيوت الموجودة في خلايا الدم، الذى يعمل عن طريق بناء الهرمونات ، والحفاظ على خلايا الجسم في صحة جيدة.

بسبب نمط الحياة غير الصحي أو المستقر، فإن مشكلة ارتفاع الكولسترول في الدم  أصبحت كبيرة، وإذا لم يتم السيطرة عليها في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

وفقا لتقرير موقع "healthline" فهناك نوعان من الكولسترول في الجسم ، الكولسترول الجيد (HDL) والكولسترول السيئ (LDL)، ومن الضروري موازنة كمية الكولسترول في الجسم.

التحكم فى الكولسيترول
التحكم فى الكولسيترول

 

الكولسترول الجيد (HDL)
 

الكولسترول الجيد (البروتينات الدهنية عالية الكثافة) غني بالبروتين ويحتوي على 25-20 ٪ من الدم، فمن الضرورى وجود كمية مناسبة من HDL في الدم لأنها تعمل على حماية القلب من خطر التعرض لنوبة أو سكتة دماغية، كما يساعد هذا النوع من الكولسترول أيضًا على إزالة الكولسترول السيئ من الشرايين، مما يحد من فرص أي انسداد في الشرايين.

الكولسترول السيئ (LDL)
 

يحتوي الكولسترول السيئ، أي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة  على كمية كبيرة من الدهون مع البروتين، لذلك يمكن للمستويات العالية من الكولسترول السيئ في الجسم أن تكون ضارة، والكثير منها يتسبب فى  انسداد في شرايين القلب والدماغ، مما يزيد من خطر الاصابة بنوبة قلبية، أو انسداد الشرايين أو السكتة الدماغية.

الفرق بين الكولسترول الجيد والسئ
الفرق بين الكولسترول الجيد والسئ

 

كيفية التحكم فى مستوى الكولسترول
 

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في إدارة مستويات الكولسترول في الجسم:

 

  • من الضروري أن يكون النظام الغذائي الصحيح للحفاظ على الكولسترول تحت السيطرة، لذا يجب تناول المزيد من الخضراوات والفواكه وعصائر الفاكهة الطازجة ومياه جوز الهند والفواكه الجافة والشاي الأخضر والشوفان والليمون وزيت الزيتون والحبوب الكاملة.
  • تجنب الكحوليات والتبغ والسجائر والوجبات السريعة والمشروبات الغازية. أيضا، تجنب تناول الأغذية المصنعة ومحاولة جعل الأشياء طبيعية قدر الإمكان.
  • العلاجات المنزلية: كوبان من الشاي الأخضر طوال اليوم يبقيان مستوى الكولسترول تحت السيطرة.
  • تساعد بذور الحلبة أيضًا على تقليل مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم، فقط تناول كوبًا من ماء الحلبة في الصباح.

 


الكولسترول

الدهون الثلاثية

مشروبات الكحول

وجبات سريعة

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