5 طرق صحية لتقليل المسام المفتوحة على وجهك.. منها مكعبات ثلج

كتب - محمود جلال

واحدة من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا هي المسام المفتوحة والكبيرة على بشرتك والتي تفرز الزيوت والعرق بشكل أساسي، قد تبدو هذه مشكلة يواجهها المراهقون، لكنها في الواقع علامة واضحة جدًا على الشيخوخة، لا يمكنك تقليل عدد المسام الموجودة على بشرتك تمامًا ولكن يمكنك بالتأكيد تقليل التأثير عن طريق تقليصها باستخدام علاجات منزلية سهلة ومفيدة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

5 طرق طبيعية لتقليل المسام المفتوحة على وجهك

البيض

يعتبر بياض البيض حلاً ممتازًا لتقليل المسام المفتوحة على الوجه، إنه مفيد لشد الجلد ويساعدك أيضًا على توحيد لون بشرتك والتخلص من مسام الجلد المفتوحة الكبيرة، كما أنه يساعد في تقليص المسام الكبيرة عن طريق إزالة الكثير من الدهون أو الزهم من الجلد.



البيض

الزبادي

يوجد الزبادي في كل منزل تقريبًا لأنه جزء من النظام الغذائي الأساسي لكثير من الناس، طعمه جيد حقًا ويستخدم لعدد من المشاكل الصحية ويمكن أن يكون جزءًا رئيسيًا من روتين العناية بالجمال عليك فقط وضع الزبادي على وجهك من أجل فتح المسام وتركه لمدة 20-30 دقيقة، يشد الزبادي المسام المتضخمة ويقلل أيضًا من عيوب الجلد.

مكعبات ثلج

تستخدم مكعبات الثلج كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الجلد، مثل الطفح الحراري وكذلك المسام المفتوحة، يتمتع الثلج بقدرة على شد الجلد مما يجعله أكثر فاعلية في هذه المشكلة، يعد وضع مكعبات الثلج على بشرتك من أكثر الطرق الطبيعية فعالية وسهولة لتقليل المسام الواسعة المفتوحة. ما فعلته هو تقليص المسام يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز صحة الجلد عن طريق زيادة الدورة الدموية.

الخيار

يمكن وضع الخيار على وجهك للتخلص من المسام المفتوحة، يهدئ ويغذي بشرتك بشكل فعال، ويبطئ ظهور علامات الشيخوخة أيضًا، يعتبر الخيار مصادر جيدة لفيتامين K وB وC جنبًا إلى جنب مع المعادن مثل النحاس والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. تشمل الفوائد تحسين بشرتك للمساعدة في إنقاص الوزن.

مقشر السكر

السكرهو أحد مكونات المطبخ المعروفة لتأثيراته الممتازة في التقشير، استخدمي مقشر السكر على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للتخلص من المسام المفتوحة، يستخدم مقشر السكر في الغالب لمحاربة العديد من مشاكل البشرة ويمكن أن يكون جزءًا من روتين العناية بجمالك.