محافظ أسيوط: تقديم كل الدعم لأسر ضحايا حادث طريق الكريمات.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، واجب العزاء فى ضحايا حادث طريق الكريمات، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 5 آخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب، وذلك بمسقط رأسهم بمنطقة السوالم البحرية التابعة لقرية بنى محمديات بأبنوب، مقدماً خالص التعازى لأسرة المتوفين، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، رافقه خلالها تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.

كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة المتوفين والمصابين فى حادث طريق الكريمات، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل التضامن الاجتماعى وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب .

وتعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضى حيث تلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد بورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة يفيد بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات فى اتجاه بنى سويف مما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 5 آخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط ،وتم نقل جثث الضحايا الى مشرحة مستشفى العياط واطفيح بالجيزة ونقل المصابين الى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج وتم نقل الجثامين ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات بأبنوب .



المحافظ وجه بتقديم كل الدعم لاسر الضحايا



محافظ اسيوط فى العزاء



محافظ اسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا حادث الكريمات