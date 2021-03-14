علاج تساقط الشعر.. استخدم زيت النعناع للحصول على نتيجة مثالية

كتبت مروة هريدى

يؤثر تساقط الشعر على ملايين الرجال والنساء ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبى على الصحة العقلية والاجتماعية للشخص، وكشفت دراسة حديثة عن فائدة زيت النعناع فى تعزيز نمو الشعر دون إلحاق أى أضرار ناتجة عن استخدامه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يستخدم النعناع لأغراض صحية عديدة منذ آلاف السنين، وزيت النعناع هو جوهر النعناع، وله أنواع عديدة أكثرها قوة تلك المصنعة باستخدام تقنيات التقطير الحديثة وتسمى الزيوت الأساسية، ويمكن استخدام زيت النعناع لأغراض الصحة والجمال والتنظيف أيضًا، حيث يحتوى على مركب يسمى "المنثول" وهو الأكثر فائدة فى زيت النعناع، كما يمنح النعناع الطعم والرائحة الرائعة.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن زيت النعناع لديه خصائص لتعزيز نمو الشعر وسمك الجلد وزيادة عدد البصيلات وعمقها، حيث توضح الدراسة أن مادة المنثول، المكون الرئيسى فى زيت النعناع تزيد من تدفق الدم إلى المنطقة التى يتم فيها دهان هذا الزيت من خلال توسيع الأوعية الدموية، ورغم أن هذه الفوائد ليست مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بنمو الشعر، إلا أن تحسين الدورة الدموية للجلد من الناحية النظرية يمكن أن يُعزز نمو الشعر عند وضعه على فروة الرأس.

لاستخدام زيت النعناع فى المساعدة على زيادة نمو الشعر، يتم خلط قطرتين من زيت النعناع العطري مع زيت الشعر الذى تستخدميه لتدليك فروة الرأس، أو استخدام زيت منزلى بسيط مثل زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو زبدة الشيا معه لتحقيق نفس الهدف، ثم تركه لمدة خمس دقائق قبل غسله جيدًا بالشامبو والبلسم.