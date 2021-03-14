حصاد الوزارات.. انطلاق الترم الثانى بتحية العلم وسط إجراءات وقائية مشددة

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم العالى: تطبيق التعليم الهجين.. يومان حضور للكليات النظرية و4 للعملية



التموين: مخزون السلع يكفى لعيد الأضحى ومنتجات بزيادة 50% خلال شهر رمضان



انطلاق الفصل الدراسي الثانى بتحية العلم وسط إجراءات وقائية مشددة.. صور



مديريات التعليم تطلب من المدارس إحصائية بغياب الطلاب.. وتؤكد: الحضور اختيارى



المدارس تطرح "إقرار" عدم حضور الطالب للمدرسة.. وتؤكد: يوقع عليه ولى الأمر



الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات



وزيرة التضامن: نسبة إلحاق أطفال الأسر المستفيدة تكافل وكرامة بالمدارس بلغت 99%



الصحة: 77.1% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية



