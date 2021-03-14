اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. انطلاق الترم الثانى بتحية العلم وسط إجراءات وقائية مشددة

الأحد، 14 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. انطلاق الترم الثانى بتحية العلم وسط إجراءات وقائية مشددة طلاب المدارس
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التربية والتعليم

انطلاق الدراسة

الفصل الدراسى الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق الدراسة فى 54 ألف مدرسة بالترم الثانى.. حضور كثيف للطلاب رغم حرية الحضور.. البداية بتحية علم مصر.. والكمامة والتباعد شعار التلاميذ للحماية من كورونا.. والمدارس تعلن نتائج الترم الأول.. صور وفيديو

الأحد، 14 مارس 2021 10:33 ص

المدارس تطرح "إقرار" عدم حضور الطالب للمدرسة.. وتؤكد: يوقع عليه ولى الأمر

الأحد، 14 مارس 2021 09:41 ص

مديريات التعليم تطلب من المدارس إحصائية بغياب الطلاب.. وتؤكد: الحضور اختيارى

الأحد، 14 مارس 2021 09:24 ص

التعليم: لا تنازل عن تطبيق إجراءات الوقاية.. والانضباط مسئولية مدير المدرسة

الأحد، 14 مارس 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة