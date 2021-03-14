التموين: مخزون السلع يكفى لعيد الأضحى ومنتجات بزيادة 50% خلال شهر رمضان

الدقهلية - شريف الديب - مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطيى من السلع الغذائية يكفى حتى عيد الأضحى، كما يوجد مخزون من القمح يكفى من 4 إلى 7 أشهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح ، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل .

كما يوجد مخزون السكر يكفى لـ 3 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، كما يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر ، وأنه رغم ارتفاع الزيت عالميا إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الاسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات ، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية ، وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامان ، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة .

وأوضحت الوزارة أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 أبريل المقبل ، فى مختلف المحافظات ، وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية ، وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبه 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك ، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

من ناحية أخرى استجابت وزارة التموين لسيدة طلبت نقل ابنها بالقرب منها من مطحن جمصة إلى المنصورة، ليقوم براعيتها كونها سيدة كبيرة ومسنة، وتعتمد عليه كثيرا فى مساعدتها، وتم توجيه رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا لمراجعة ذلك استجابة لطلبها وتلبية لرغبتها، جاء ذلك أثناء جولة الوزير بمحافظة الدقهلية، لوضع حجر الأساس المنطقة اللوجستية، التى تقام على مساحة 46 فدان على الطريق السريع المنصورة جمصة، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وقد تفقد الوزير مكتب الخدمات التموينية بقرية شها التابعة لمركز المنصورة، وتفقد مطاحن الدلتا بالمنصورة.