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مديريات التعليم تطلب من المدارس إحصائية بغياب الطلاب.. وتؤكد: الحضور اختيارى

الأحد، 14 مارس 2021 09:24 ص
مديريات التعليم تطلب من المدارس إحصائية بغياب الطلاب.. وتؤكد: الحضور اختيارى طلاب المدارس فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى
كتب محمود طه حسين

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طالبت الإدارات والمديريات التعليمية إحصائيات بغياب الطلاب فى ثانى أيام انطلاق الفصل الدراسي الثاني لتبليغها لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أن الحضور اختيار للطلاب ومن يرغب فى عدم استكمال مناهج الفصل الدراسي الثاني من خلال المدرسة عليه تقديم إقرار للمدرسة ببطاقة ولى أمر الطالب.
 
وشددت المديريات على أن معرفة غياب الطلاب هدفه التأكد من نسب الحضور وأسباب عدم الحضور من البعض سواء الطالب اختار استكمال الدراسة من المنزل أو المدرسة وتغيب عن الحضور.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة 23 مليون طالب موزعين على أيام الأسبوع حسب الصف الدراسى وجدول كل مدرسة، مشيرة إلى أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بشكل مستمر مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية الطلاب من كورونا.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن خطة حضور الطلاب بالترم الثانى بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحدد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى كل مدرسة، و الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، الحضور يومين أسبوعيًا، ويتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والصفوف الأول إلى الثالث الثانوي، الحضور يومين أسبوعيًا.

التربية والتعليم

الفصل الدراسي الثاني

انطلاق الدراسة

اخبار مصر

أخبار مصرية

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