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الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات

الأحد، 14 مارس 2021 10:38 ص
الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب محمد صبحى

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تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، تنفيذ البرنامج التدريبى لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وذلك فى إطار البرنامج المشترك بين الأكاديمية الوطنية التدريب ووزارة التعليم العالى بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى مجال التدريب اللازم لرجال الدولة فى مختلف الوظائف القيادية والحيوية فى الجامعات المصرية.
 
 
ويستهدف البرنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وعددهم 32 ، وذلك من خلال التدريب المكثف لمدة 5 أيام منذ 11 مارس إلى 15 مارس، ويهدف البرنامج إلى زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى التدريب للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة فى المجتمع.
 
ويعتمد التدريب على تعزيز قيم التواصل الفعال والذكاء العاطفى والاجتماعى فى تنمية وإدارة النجاح المؤسسى والمعنى ، وأيضا التعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني فى مختلف أوجه الحياة المهنية والحياتية وكيفية استقراء مطالب المستفيدين، وكذلك التأكيد على بعض المعرف الهامة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل كأحد الركائز الهامة للاستقرار والتنمية والتعامل مع وسائل الإعلام شاملا الخطوات التحضيرية للقاءات الإعلامية مع مختلف الوسائل والتمكن من بناء وتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة للمؤسسة.
 
وتشمل خطة التدريب ورشه عمل عن الذكاء العاطفى ، ورشة عمل عن التواصل الفعال وورشة عمل حول إدارة المشروعات، واخرى عن التعامل مع وسائل الإعلام.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

رشا راغب

المجلس الأعلى للجامعات

تدريب رؤساء الجامعات

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