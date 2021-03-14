جامعة حلوان تعلن اعتماد جداول محاضرات الترم الثانى وانطلاق الدراسة 20 مارس

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من اعتماد جداول المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى على مستوى كليات الجامعة، موضحا أن ذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يعقد مجلس جامعة حلوان ، اجتماعا خلال الأيام المقبلة وذلك بشأن وضع ترتيبات الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى وتطبيق منظومة التعليم الهجين، لافتا إلى أنه من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسى الثانى بالجامعة 20 مارس الجارى بنظام التعليم الهجين الذى يمزج بين التعليم عن بعد والمحاضرات الجامعية بالحرم الجامعى.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هناك انتظاما كاملا لامتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية الطلاب والحفاظ على العاملين بالمنظومة.