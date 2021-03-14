اليوم السابع
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بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية فى القليوبية.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 11:56 ص
بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية فى القليوبية.. صور تشغيل المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية
القليوبية - فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد سالم رئيس مدينة ومركز القناطر، بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بمدينة القناطر الخيرية، اليوم، موجهًا بضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالتشغيل لضمان نجاح المنظومة.

وقال رئيس المدينة، إن منظومة المراكز التكنولوجية تعمل على الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لضمان حوكمة وشفافية منظومة الخدمات الحكومية، ومكافحة الفساد، ويتيح المركز للمواطنين خدمة التعريف والتسجيل على بوابة خدمات المحليات عبر شبكة الإنترنت، والتى تتيح للمواطن الحصول على الخدمات وسداد المدفوعات الحكومية من خلال الإنترنت؛ للتخفيف من الازدحام على منافذ تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن بوابة الخدمات الحكومية تتيح حوالى 50 خدمة منها خدمات تراخيص البناء والمحلات والإشغالات والاعلانات وسداد الأقساط والمدفوعات الحكومية.

وكلف سالم، نائب رئيس المدينة، بمتابعة العمل بالمركز على مدار اليوم والتأكد من التزام العاملين بالمركز والإدارات الداخلية بالإجراءات والتعليمات وحسن التعامل مع المواطنين.

 

العمل بالمركز التكنولوجى
العمل بالمركز التكنولوجى

 

المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية
المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية

 


المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية

مركز القناطر الخيرية

بوابة الخدمات الحكومية

القناطر الخيرية

تشغيل المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية

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