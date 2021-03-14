أسعار الذهب اليوم الأحد 14 – 3 – 2021 في مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد 14 مارس 2021 وذلك على خلفية توقف التداول على الذهب عالميًا، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 764 جنيها للجرام، في حين يستقر الذهب العالمي عند 1728 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 655 جنيها وعيار 21 سجل 764 جنيها وعيار 24 سجل 873 جنيها والجنيه الذهب 6112 جنيها، ومن المقرر أن تستمر الأسعار على وضعها الحالي حتى غدًا الاثنين بسبب توقف التداول على المعدن الأصفر.

وكنا قد شهدنا بنهاية تعاملات الأسبوع المنفضي، ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وهو ما دفع الأسهم الأوروبية للانخفاض بختام التداولات، لكن البورصات الرئيسية تحققت مكاسب أسبوعية قوية إذ يثير التحفيز وحملات التحصين من فيروس كورونا الآمال في تعاف اقتصادي قوي.

وفي ظل ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مجددا فوق 1.6%، باع المستثمرون الأسهم لجني بعض الأرباح، على الأخص في قطاع التكنولوجيا الذي تراجع 1.4% وهذا ينذر بأسبوع مضطرب للذهب لأن عائد السندات الأمريكية يكون له تأثير مباشر على المعدن الثمين.