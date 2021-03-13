أسعار الذهب اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

ننشر تفاصيل التغيرات التى تشهدها أسعار الذهب اليوم السبت 13 مارس 2021، وذلك بعد تغيرات عدة فى ختام جلسات التداول على الذهب مساء أمس الجمعة، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر اليوم مسجلات ارتفاع بقيمة 6 جنيهات تقريبًا.

ويتوقف التداول على الذهب عالميًا يومى السبت والأحد من كل أسبوع، حيث يكون آخر جلسات التداول على الذهب بشكل أسبوعى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، والتى يكون لها انعكاسات على الأسعار فى مصر صباح السبت.

سعر الذهب عيار 21 تسجل فى مصر 764 جنيها للجرام، وهو السعر المستمر معنا حتى يوم الاثنين المقبل، وهو موعد فتح التداول على الذهب مجددًا فى البورصات الدولية، وتحرك الأونصة ارتفاعًا أو هبوطًا وهنا سنشهد تغير فى الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تتغير بشكل لحظى طالما أن هناك تداول على الذهب فى البورصات العالمية، لأن أى تحرك فى أونصة الذهب يتبعه تحرك فى الأسعار بالسوق المصرى، سواء كان زيادة أو تراجع فى الذهب.

سعر الذهب فى مصر، يتأثر أيضًا بسعر الدولار فى الأسواق بصورة يومية، لكن استمرار ثبات واستقرار سعر الدولار الأمريكى فى السوق المصرفى خلال الفترة الحالية، يجعل التأثير المباشر والأكبر على الذهب يعود إلى التغيرات التى تشهدها الأونصة العالمية.