طبيب بريطانى يحذر من الموجة الثالثة لكورونا.. ويؤكد: كبار السن يحتاجون للرعاية

كتبت إيناس البنا

حذر أحد كبار أطباء الرعاية الحرجة في بريطانيا من موجة ثالثة من فيروس كورونا بأنها قد تكون "حتمية"، ووفقا لشبكة "بى بى سى"، قال الدكتور ريتشارد بوج، رئيس جمعية العناية المركزة الويلزية، إن توقيت الموجة وذروتها سيعتمدان على كيفية تخفيف القيود، مضيفًا أن موظفي الرعاية الحرجة لا يزالون يعانون من الإجهاد وأن آخر شيء يريدونه هو زيادة أخرى في الحالات.



الموجة الثالثة ببريطانيا

وقالت حكومة بريطانيا، إن نهجها يتمثل في "تخفيف القيود بخطوات تدريجية" عندما يكون القيام بذلك آمنًا، ودعا الطبيب البريطاني، إلى تخفيف الإغلاق قائلاً: أعتقد أن موجة ثالثة ستأتي حتمًا، وبالنظر إلى الرعاية الحرجة، فإن متوسط ​​عمر الأشخاص الذين يأتون إلى الرعاية الحرجة نتيجة لـفيروس كورونا فى أواخر الخمسينيات من العمر.



المانيا والموجة الثالثة

الموجة الثالثة بدأت في ألمانيا وإيطاليا

مع بدء ارتفاع الحالات في ألمانيا مرة أخرى وفقا لتقرير موقع "dw"، قال رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية كبير خبراء مكافحة الأمراض في البلاد إن الموجة الثالثة قد بدأت بالفعل.

وأيضا ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الإيطالية تدرس تشديد المزيد من القيود على الحركة من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وتشمل بعض الإجراءات الجديدة تطبيق القواعد الأكثر صرامة على الحركة في المناطق التي يبلغ معدل الإصابة فيها لمدة 7 أيام 250 شخصًا لكل 100ألف شخص، وكانت عدد الحالات ككل 195 في نهاية فبراير.