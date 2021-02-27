خبير ألماني: الموجة الثالثة من كورونا فى ألمانيا ستكون قوية

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توقع أستاذ الصيدلة فى جامعة زاربروكن الألمانية تورستن لير، أن تكون الموجة الثالثة من جائحة كورونا فى ألمانيا قوية، مثل الثانية.

وقال لير الخبير فى توقعات كورونا - فى تصريح أوردته قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم /السبت/ - "افترض بالفعل أننا سنكون فى نفس الظروف التى كانت لدينا قبل عيد الميلاد (الكريسماس).. وأتوقع إمكانية وصول معدل الإصابة مجددا إلى نحو 200 حالة لكل مئة ألف نسمة فى فترة سبعة أيام بحلول النصف الأول من أبريل المقبل".

وأشار لير إلى أن هناك تطورين مسؤولين عن الزيادة الجديدة فى أعداد كورونا، أحدهما الطفرة البريطانية الآخذة فى الازدياد فى ألمانيا، والتى ربما تكون أكثر عدوى بنسبة 35%، مضيفا: "سيكون هذا المتحور هو السائد".

أما التطور الثاني، بحسب لير، فهو تزايد الاختلاط منذ منتصف فبراير الجاري، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى زيادة أعداد الإصابات.. وقال: "أخشى أن يكون لهذا علاقة بالإرهاق من الإغلاق.. وربما باستئناف الحياة الطبيعية فى بعض المجالات".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر ومجالات أخرى فى ألمانيا بحلول أول مارس، واتخاذ إجراءات أخرى نحو مزيد من الفتح بحلول 8 مارس المقبل.

ولفا لير إلى أنه لا يمكن رؤية تأثير التطعيمات فى الوقت الحالي، موضحا أن هذا يرجع إلى حقيقة أن أكثر من 95% من السكان لم يتم تطعيمهم بعد، مضيفا أنه لا يمكن رؤية تأثير اللقاح إلا بعد تطعيم 30% من السكان.. وقال: "فى سيناريو متفائل، أتوقع أننا ربما نصل إلى هذه النسبة فى يونيو المقبل".