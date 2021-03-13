سعر الحديد اليوم .. 13800 – 14000 جنيها للطن سعر المستهلك

كتب أحمد حمادة

واستقرت أسعار باقي مواد البناء من بينها الاسمنت سجل 700-750 جنيها للطن كسعر للمستهلك، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر ،و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.