"اقتصادية قناة السويس": تصدير 8 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش لروسيا ولبنان

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات تصدير الأسمنت السيناوى من ميناء العريش بعد إعادة تشغيله

وقالت المنطقة الاقتصادية، فى بيان صادر لها، إن الميناء استقبل السفينة الروسية ANATOLIY NIKOLAEV القادمة من الإسكندرية، وذلك لشحن 4 آلاف طن أسمنت أبيض معبأ إلى دولة روسيا الاتحادية، علاوة على 4 آلاف أطنان أخرى ستشحن فى الأيام القليلة القادمة إلى لبنان .

وأكدت، أن هذه السفينة رقم 16 التى تستقبلها الميناء منذ بدء تشغيله فى أول يناير والخامسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الأوروبى، بعد شحن السفينة DORRYNA NIKITCH بحمولة 5 آلاف أطنان أسمنت أبيض إلى روسيا والسفينة HAIBIBA•M بحمولة 3500 طن أسمنت إلى سوريا والسفينة LMA بحمولة 3550 طن أسمنت إلى اليونان والسفينة URANUS بحمولة 6 آلاف طن أسمنت إلى المغرب، ليصبح إجمالى ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 25 ألف طن .

جدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحى وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالى وبناء حواجز جديدة.

الحمولة بميناء العريش

شحن الأسمنت على السفن بميناء العريش



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