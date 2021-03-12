سعر الحديد اليوم الجمعة.. 13800–14000 جنيه للطن سعر المستهلك

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء ب اتحاد الغرف التجارية ، استقرار أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت ومشتقاته اليوم الجمعة 12-3-2021 فى السوق المحلى، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المحلية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن حديد التسليح يتراوح 13500 – 13650 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.

أضاف "الزينى"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الأسمنت للمستهلك سجل 700-750 جنيها للطن، وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت صادرات قطاع مواد البناء قد تراجعت خلال يناير 2021 الجارى مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.