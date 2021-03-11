اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك

الخميس، 11 مارس 2021 09:54 ص
سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل أسعار مواد البناء الاستقرار اليوم الخميس 11-3-2021 في السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من مصانع الحديد والأسمنت، سجل سعر طن حديد التسليح 13500 – 13650 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه. 
 
بينما سجل الأسمنت للمستهلك 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن. 
 
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بـ اتحاد الغرف التجارية أكدت أن مصانع الحديد أخطرت التجار باستقرار الأسعار بداية من 1 مارس الجاري، مشيرة إلى أن أسعار الخردة المستخدمة في صناعة الحديد محليا تراجعت خلال الشهر الماضى ولكن حتى الآن لم ينعكس السعر على المنتج المحلى. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة