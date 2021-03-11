سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك

تواصل أسعار مواد البناء الاستقرار اليوم الخميس 11-3-2021 في السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من مصانع الحديد والأسمنت، سجل سعر طن حديد التسليح 13500 – 13650 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.
بينما سجل الأسمنت للمستهلك 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بـ اتحاد الغرف التجارية أكدت أن مصانع الحديد أخطرت التجار باستقرار الأسعار بداية من 1 مارس الجاري، مشيرة إلى أن أسعار الخردة المستخدمة في صناعة الحديد محليا تراجعت خلال الشهر الماضى ولكن حتى الآن لم ينعكس السعر على المنتج المحلى.
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