سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك

كتب أحمد حمادة

تواصل أسعار مواد البناء الاستقرار اليوم الخميس 11-3-2021 في السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من مصانع الحديد والأسمنت ، سجل سعر طن حديد التسليح 13500 – 13650 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.

بينما سجل الأسمنت للمستهلك 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.